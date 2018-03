Comment nettoyer efficacement son extérieur ?

Si vous désirez nettoyer efficacement votre extérieur, nous vous recommandons d’avoir recours au nettoyeur haute pression. Bien évidemment, vous pourrez utiliser d’autres outils pour assurer un nettoyage rapide et efficace. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir toutes les solutions qui s’offrent à vous pour nettoyer efficacement votre extérieur.

Le nettoyeur haute pression

Ce produit que beaucoup de personnes appellent « Karcher » à tort est le nettoyeur haute pression. Vous pourrez profiter de nombreux avantages pour nettoyer vos parties extérieures. Tout d’abord, vous aurez la possibilité de vous débarrasser de toute la saleté incrustée et cela en quelques minutes seulement. En effet, comme son nom l’indique, le nettoyeur haute pression est capable de nettoyer à une pression totalement incroyable. Il ne manquera pas de vous surprendre en ravivant notamment la véritable couleur qui s’est cachée derrière la saleté. Véritable outil multi fonction, cet outil possède généralement différents embouts qui vont vous permettre de l’utiliser pour différentes taches. Ainsi, il vous est même parfois possible de laver votre carrosserie de voiture sans l’abîmer et bien évidemment toutes vos parties extérieures que ce soit une terrasse ou encore la façade de votre maison. Pour finir, le nettoyeur haute pression est un produit qui s’utilise très simplement et ne nécessite pas d’utiliser un quelconque produit nettoyant.

Il vous suffit tout simplement de le brancher sur votre arrivée d’eau et quelques secondes plus tard un jet d’eau d’une puissance incroyable sera réalisé sur la zone que vous désirez nettoyer. Très pratique et ne nécessite aucune connaissance en particulier. Le seul inconvénient de cet outil réside dans le fait qu’il consomme de l’eau en grande quantité et que vous devrez donc savoir gérer chaque utilisation pour ne pas utiliser inutilement de l’eau.

Nettoyer sa façade

L’extérieur de votre habitation englobe également la façade de cette dernière. En effet, si vous avez réalisé un enduit sur votre maison, il est bien évident que ce dernier doit alors être nettoyé. Que ce soit des traces noires ou de la mousse, votre façade est constamment exposée aux intempéries. Grâce au nettoyeur pression ou tout simplement un jet d’eau à basse pression, vous allez pouvoir la nettoyer.

Nous vous recommandons au préalable d’asperger votre façade de cristaux de soude qui ne présentent aucun danger pour vos plantations. Bien évidemment, l’eau de javel est la solution la plus économique et efficace à la fois. Cependant, il faut tout de même savoir que la javel n’est pas un produit biodégradable et qu’elle peut être dangereux pour vos plantes. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser la javel si vous avez de belles fleurs à proximité. Concernant l’utilisation du nettoyeur haute pression pour votre façade, il doit être manié avec précaution. En effet, en l’utilisant de la mauvaise manière, il est possible que ce dernier ôte l’étanchéité de votre façade, et vous pouvez donc être sujet aux infiltrations par la suite.

Sachez que si vous n’arrivez pas du tout à récupérer votre façade et sa couleur initiale, vous pouvez alors très bien avoir recours à la peinture.

Nettoyer votre mobilier extérieur

Avec l’arrivée des beaux jours, vous aurez forcément envie de ressortir votre mobilier extérieur, ce qui est tout à fait normal. Pour cela, un petit coup de nettoyage s’impose avant de pouvoir l’utiliser de nouveau durant le printemps ainsi que l’été. Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser du savon noir ou du savon de Marseille en mélangeant avec de l’eau tiède. Concernant les doses, il vous suffira tout simplement de suivre ce qui est indiqué sur les emballages.

Des petites astuces qui vous permettront de retrouver un magnifique extérieur.