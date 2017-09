Si certains pensent au Scrabble comme étant un excellent jeu de réflexion, il n’en reste pas moins et cela, à travers le Monde, une merveilleuse occasion de défier ses proches, de rivaliser de mots en tous genres pour marquer le plus de points possibles et donc espérer emporter la partie ! Mais avant d’espérer pouvoir gagner, découvrez ici comment se déroule une partie de Scrabble !

Les bases du Scrabble, un plateau, des lettres et des points

Le Scrabble se compose d’un plateau de jeu sur lesquels vous pouvez retrouver différentes cases de différentes couleurs, chaque d’entre elles pouvant augmenter le score lors de la création d’un mot. Dans un sac en tissu, vous retrouvez un total de 102 lettres, marqué par des points. De manière générale, plus les lettres sont utilisées dans la langue française, plus les points sont faibles et inversement. Vous disposez également d’un support pour déposer vos lettres et chercher un confectionner un mot. Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller de vous munir d’un bloc-notes et d’un stylo pour prendre soin de comptabiliser les points afin de savoir quel sera l’adversaire gagnant.

Des cases et des couleurs pour marquer le plus de points

Pour commencer une partie, vous êtes dans l’obligation de poser votre premier mot sur la case étoilée. À la suite de cela, vous pouvez placer vos mots où vous le souhaitez tant que vous reliez les lettres les unes aux autres.

En dehors des cases classiques, certaines cases permettent de marquer davantage de points, ce sont les cases de couleurs. Découvrez les points attribués selon les cases :

Une case bleu ciel entraine un double point pour la lettre y étant posée

Une case de couleur bleu foncé permet de tripler le point de la lettre

Une case rose double la totalité des points attribués par le mot formé

Une case rouge permet de tripler les points du mot.

Déroulement de la partie de Scrabble

Quel que soit le nombre d’adversaires que vous aurez à affronter lors de votre partie de Scrabble, cette dernière se déroulera de la même façon, à l’exception du fait qu’elle se terminera plus rapidement.

Pour commencer la partie, chaque joueur pioche un total de 7 lettres dans le sac. D’ordinaire, la bienséance veut que ce soit au joueur le plus jeune de commencer la partie. Ce dernier va donc, en premier, s’efforcer de constituer un mot, contenant le plus de lettres et le plus de points également. Pour la première action, il est obligatoire de positionner le mot sur la case centrale, la case étoilée, à partir de laquelle se déroulera donc toute la partie.

Les joueurs comptent ensuite les points accumulés par la formation du mot, qu’ils reportent sur le bloc-notes prévu à cet effet. La personne qui vient de jouer pioche ensuite autant de cases lettrées que nécessaire pour atteindre de nouveau 7 lettres. À la suite de cela, c’est au joueur à sa gauche de former un mot et ainsi de suite.

La partie se déroule ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lettres à piocher, ce qui indique donc la fin de la partie.