Faites plaisir vos enfants et gâter les en leurs offrant des jouets hyper évolutif et amusant. De très bonne qualité, le jouet Camping-car transformable de Barbie est accompagné de divers accessoires dont vos enfants pourront aimer et apprécier. D’autant plus que ce sont les vacances, ce jouet les divertira beaucoup.

Les informations utiles du Barbie camping-car transformable

C’est un jouet de la marque Barbie. Une marque qui à su se distinguer d’entre touts les fabricants de jouet grâce aux qualités des produits qu’il fabrique. Les enfants, principalement les petites filles raffolent les poupées de cette marque car la finition ainsi que l’esthétique est très agréable à regarder.

La dimension du produit étant de 22,6 cm de Longueur, 59,7 cm de largeur et enfin 32,4 cm, ce jouet est facile à manipuler. La matière dont ce jouet a été conçu est en plastique. Il est décoré avec une couleur rose (la couleur phare de la marque), bleu ciel et d’autres. Il est aussi solide et résistant, et peux résister aux petits chocs.

Le jouet comprend : un camping-car qui est de 60 cm de long. Le camping-car est à la fois extensible et transformable. En effet, en effectuant une simple pression sur le toit de la voiture, vous pouvez transformer le jouet en une piscine accompagné d’un toboggan, d’une cuisine, d’une chambre à coucher, de 4 brochettes de guimauves, des accessoires pour faire un petit feu de camp avec deux chaises.

Ce jouet offre également de vraies espaces de jeu et divers instruments pour permettre à vos enfants de jouer avec Barbie en toute plénitude. Il permet de placer ou de coucher jusqu’à 4 poupées.

Le plus cool, c’est que mis à part le camping-car vous aurez 2 hamacs qui seront inclus dans le paquet. Ce jouet ne nécessite aucun montage, dès l’ouverture du paquet, vos enfants peuvent immédiatement jouer avec. Ce qui est très pratique et innovant à la fois.

L’article est disponible en plusieurs langues, c’est-à-dire en italien, en allemand, en anglais, en espagnol et bien évidemment en français. Vous aurez donc le choix et choisir celui qui vous plait et qui correspondent mieux à vos enfants.

Les détails pratiques du camping-car transformable de la marque Barbie

De bonne qualité et rapport, on peut dire que le prix est assez convenable. Le plus jouissant aussi c’est que la TVA est incluse dans le prix, ce qui peut être très avantageux mais aussi économique. La livraison est aussi gratuite si vous habitez en France métropolitaine.

Placé et livré dans un carton, l’article pèse environ 4 kilos, on peut donc dire qu’il est facile à transporter et à déplacer. Vous pouvez donc l’emporter avec vous dans n’importe quel endroit pour que vos enfants ne s’ennuient pas.

Pour des mesures de sécurité, ce jouet est conseillé pour des enfants ayant plus de 3 ans. La surveillance d’un adulte sera aussi conseillée. En effet, les petits accessoires que comporte ce jouet peuvent être dangereux aux enfants moins de 36 mois, aux risques que ces petits les mettent dans leurs bouches.