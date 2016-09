Les cheveux et les filles, une longue histoire d’amour qui perdure depuis la nuit des temps. Symbole de féminité, la capillarité féminine reste un atout de séduction implacable. Encore faut-il savoir et pouvoir facilement les entretenir pour qu’ils restent brillants et soyeux en toute circonstance

Comment entretenir ses cheveux avec de l’huile de ricin ?

Connaissez-vous l’huile de ricin ? Cette huile aux miles propriétés permet entre autre de favoriser la pousse de vos cheveux, de leur redonner du volume et de la brillance : bref une aubaine pour toutes les femmes. C’est grâce aux composants actifs présents dans la graine de ricin que vos cheveux se sentent, après un shampoing ou un masque à base d’huile de ricin, nourris et revitaliser jusqu’à la racine.

Comment appliquer l’huile de carapate ?

Oui, l’huile de carapate est le même produit que l’huile de ricin et procure exactement les mêmes bienfaits sur vos cheveux, cils ou barbes (si des hommes me lisent).

Pour l’appliquer, rien de plus simple : Mélangez votre huile avec une autre huile de type amande douce dans un petit récipient. Ensuite, appliquez avec vos mains sur vos cheveux en insistant bien sur vos pointes et votre crâne. Laissez reposer ce masque pour cheveux toute la nuit. Enveloppez vos cheveux dans une serviette si besoin car l’huile a tendance à être visqueuse. Le lendemain matin, rincez-vous plusieurs fois les cheveux avec un shampooing neutre. Répétez la procédure plusieurs fois par semaine (2 fois) et vous verrez vos cheveux se transformer rapidement ?

Vous pouvez bien sûr faire ce masque pour favoriser la pousse et la densité de vos cils et sourcils. Cela vous permettra d’éviter d’utiliser des produits industriels potentiellement néfastes pour votre santé et votre corps.

Pour retrouver d’autres conseils beautés des cheveux, suivez les bloggeuses « beauté» lifestyle comme Enjoyphenix.